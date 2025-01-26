رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو ترامب لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة

قال مكتب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه وجه دعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس يوم الرابع من مارس.

وقال جونسون في منشور على منصة إكس “إنه لشرف كبير وامتياز عظيم لي أن أدعو الرئيس دونالد ترامب لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس يوم الثلاثاء الرابع من مارس 2025، لعرض رؤية أمريكا أولا (التي يتبناها) بالنسبة لمستقبلنا”.

وقد اعتاد رؤساء الولايات المتحدة الظهور أمام جلسة مشتركة للكونجرس لإلقاء خطاب سنوي عن حالة الأمة، يعرف باسم «خطاب حالة الاتحاد».