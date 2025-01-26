الصناعة المصرية تفرض سيطرتها على عرض أزياء إنترناشونال فاشون أوورد لشتاء 2025

شهد عرض أزياء إنترناشونال فاشون أوورد مشاركة مصممو الأزياء المصريين والعرب بتصاميم جذابة وأنيقة تواكب أحدث صيحات الموضة، تأتي هذه التصميمات كنوع من إبراز الأزياء التى تحمل شعار صنع فى مصر بيد مصممين أزياء مصريين، بالإضافة إلى مشاركة خاصة لأزياء سعودية أنيقة وجاءت هذه الأزياء لتدل على سيطرة التصميمات العربية على موضة شتاء 2025.





وبدأ العرض بتصميمات المصممه السعوديه رانيا رعد كضيفة شرف حيث قدمت 5 قطع تتنوع فى التطريزات والخامات، كما أنها خطفت أنظار الحضور بالتصميمات الأنيقة والتفاصيل الراقية وتضمنت ألوان جذابة وراقية.

بينما لفتت أنظار جميع الحضور القطع الخاصة بمصممة الأزياء المصرية بسمة سليم حيث قدمت من خلال الحفل ٨ قطع لفساتين سوارية جذابة وأنيقة تميزت بالشغل اليدوى والتطريزات المبتكرة من الكريستالات، كما قدمت أيضا من بين هذه القطع فستان زفاف باللون الشامبين المميز، وتنوعت القصات بين الطويل والقصير كما ظهرت الفساتين المنفوشة إلى جانب المرميد والمجسم وجاءت المجموعة الخاصة بشتاء 2025 بألوان هادئة وأنيقة مما يناسب المرأة المصرية والعربية فى آن واحد.





على صعيد آخر قدمت مصممة الأزياء المصرية سهام العربي ٧ قطع من القفطان المبتكر الذي يمكن ارتداؤه خلال شهر رمضان المبارك أو فى أى خروجات يومية حيث يجمع بين الطابع المصرى والعربى، كما تميزت القطع بالاحتشام وجاءت بتطريزات وقصات متنوعة تحمل شعار صنع فى مصر.



كما قدم مصمم الأزياء المصري أحمد رجب مجموعة من فساتين الزفاف والسوارية مكونة من ٧ قطع متميزة تمزج بين الطابع العصري الذي يبرز جمال العروس فى يومها الخاص.

بينما قامت مصممة الأزياء المصرية رانيا محسن بعرض ٥ قطع متنوعة تجمع بين الاحتشام والتصميمات العصرية، وتضمنت المجموعة العديد من الألوان التى تواكب أحدث الصيحات.





وأخيرًا قامت مصممة الأزياء المصرية حنين طاهر بتقديم ٥ قطع متنوعة بتصميمات فريدة وعصرية تناسب كافة الأذواق وتجمع بين الطابع المصري والحداثة.