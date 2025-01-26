«هاتريك» مبابي يقود ريال مدريد لاكتساح بلد الوليد في الدوري الإسباني

اكتسح فريق ريال مدريد مضيفه بلد الوليد بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب نويفو خوسيه زورييلا، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

غاب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن صفوف ريال مدريد ضد بلد الوليد للإيقاف، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فالنسيا.

تفوق ريال مدريد على بلد الوليد بفضل «هاتريك» الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل 3 أهداف، جاءت في الدقائق: 30، 57، 90+1 من ركلة جزاء.

تسببت ركلة الجزاء التي نفذها مبابي بنجاح، في طرد ماريو مارتين لاعب بلد الوليد في الدقيقة 90، بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين.

ريال مدريد يوسع الفارق مع أتلتيكو مدريد

بهذا الفوز، وسع ريال مدريد الفارق مع أتلتيكو مدريد أقرب ملاحقيه على صدارة الدوري الإسباتي إلى 4 نقاط بعد 21 جولة.

بتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة، متربعًا على قمة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة ليتذيل الترتيب في المركز العشرين.