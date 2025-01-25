"الشخصية الرقمية" للباحثة إيريني إندرواس يشارك بمعرض القاهرة للكتاب

يشارك كتاب "الشخصية الرقمية وأبعادها المرئية من منظور نظرية التقديم الذاتي وإدارة الانطباعات وعلاقتها بمنظومة القيم " لباحثة الإعلام الرقمي إيريني إندراوس والصادر عن دار العلا للنشر والتوزيع في الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

يتناول كتاب "الشخصية الرقمية وأبعادها المرئية" مفهوم الشخصية الرقمية وأهميتها في العصر الرقمي الحديث، ويقدم تفسيراً متعمقاً لأبعادها المرئية من منظور نظرية التقديم الذاتي وإدارة الانطباعات حيث يوضح الكتاب كيفية تقديم الفرد لذاته وبناء صورة إيجابية عن نفسه عبر الإنترنت من خلال اختيار الصور والكلمات والأفكار التي يشاركها مع العالم الرقمي.

وبجانب ذلك، يناقش الكتاب أيضاً علاقة الشخصية الرقمية بمنظومة القيم وكيف يمكن للفرد تعزيز قيمه الشخصية من خلال التواصل الرقمي حيث أن القيم تلعب دوراً هاماً في تشكيل الشخصية الرقمية وتحديد اتجاهاتها وأهدافها، وبالتالي فإن إدراك قيم الفرد والعمل على تعزيزها يساعد في بناء شخصية رقمية ذو مكانة على الإنترنت.