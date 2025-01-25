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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أول تعليق من مرموش بعد مشاركته الأولى مع مانشستر سيتي

عمر مرموش لاعب مانشستر
عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي
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علق النجم المصري عمر مرموش على مشاركته الأولى مع مانشستر سيتي، خلال المباراة التي جمعت فريقه أمام تشيلسي، مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد، في قمة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك مرموش أساسيًا مع مانشستر سيتي ضد تشيلسي، ولعب المباراة منذ بدايتها حتى الدقيقة 74، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، لكنه قدم أداء جيدًا خلال اللقاء الذي فاز به السيتي بنتيجة 3-1.

تصريحات مرموش 

وقال مرموش عقب مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي خلال تصريحات لشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية: «أمل أن أواصل على هذا النهج، إنها مجرد ضربة البداية، وأطمح لكي أحقق المزيد مع فريقي».

وأضاف مرموش: «أريد المزيد من الانتصارات، وكانت بداية جيدة لي، وأنا سعيد لوجودي هنا، كانت بداية مذهلة».

وتابع عمر مرموش: «سعدت حينما أحرزت الهدف، لكن الحكم رفع الراية، وكانت أود أن أسجل في أول مباراة بالتأكيد».

وواصل مرموش: «أتمنى أن أعمل على التطور أكثر وأن أستمر على هذا المنوال لفترة طويلة، وأن أحقق المزيد من الانتصارات رفقة السيتي».

واستطرد مرموش: «هالاند لاعب مميز للغاية وأسطوري بالفعل، وهو يعمل على مساعدتي مع مانشستر سيتي».

تعليق عمر مرموش

كما احتفل مرموش بمشاركته الأولى مع مانشستر سيتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلًا: «يشرفني أن أظهر لأول مرة لي مع مانشستر سيتي، بثلاث نقاط كبيرة».

انضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف.

وأصبح مرموش أول لاعب مصري يخوض مباراة رسمية مع مانشستر سيتي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

بلغت  صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي 80 مليون يورو، 75 منها كقيمة أساسية و5 ملايين كحوافز ومتغيرات إضافية، وذلك بحسب تقارير صحفية.

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