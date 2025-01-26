صفقة السبت| حماس وإسرائيل تنهيان الدفعة الثانية من تبادل الأسرى وسط أفراح في قلب غزة.. وخبراء: الدور المصري في الوساطة محوري.. ويهدف للحفاظ على استقرار المنطقة

غزة تتجه نحو الاستقرار بعد أشهر من الحرب، وذلك بعد إتمام الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس التي قامت بتسليم 4 أسيرات إسرائيليات من المحتجزين لديها مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بدأت إجراءات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وفي الظهيرة وفي وسط غزة حان موعد تسليم الرهائن، حيث بدأت مراسم تسليم المحتجزات الإسرائيليات الأربعة تحمل أحداهن الجنسية البلغارية إلى جانب الإسرائيلية، حيث وقع ممثل حماس مع ممثل الصليب الأحمر وثائق تسليم المجندات الإسرائيليات في مشهد حظي بحضور جماهيري كبير من أهالي غزة وسط حراسة مشددة من عناصر المقاومة.

وخلال ساعات خرجت حافلات الصليب الأحمر من سجن عوفر حاملة على متنها عشرات الأسرى، حيث تشمل الدفعة الثانية الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، مقابل الأسيرات المجندات بالجيش الإسرائيلي هن دانييلا جلبوع ونعمة ليفي وكارينا أريف وليري إلباغ.

في المقابل، نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى أسماء الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل في المرحلة الأولى والتي تضم 200 أسير، من بينهم 16 أسيرًا من قطاع غزة.

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقرها سويسرا، أمس السبت، إتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة في بيان أنها أجرت مقابلات مع الأسرى الفلسطينيين للتحقق من هوياتهم وضمان حالتهم الصحية قبل إطلاق سراحهم، حيث تم نقل 128 أسيرًا إلى قطاع غزة والضفة الغربية، فيما تولت السلطات المحلية متابعة عملية نقل باقي المفرج عنهم.

وشهدت "صفقة السبت" إطلاق أقدم أسير فلسطيني محمد طوس، البالغ من العمر 69 عامًا، والذي أمضى نحو 40 عامًا في السجون الإسرائيلية.

جهود مصرية مستمرة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

العديد من أساتذة العلوم السياسية أكدوا أن إتمام صفقة الأسرى تعد خطوة جديدة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال، مشددين على أن مصر تقوم بجهود مكثفة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تقدم دعمًا غير مسبوق للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، موضحًا أن هناك تقدير كبير من دول العالم لجهود مصر في الوساطة بين الفلسطينيين والاحتلال.

وأضاف "فهمي" أن الدور المصري في التوصل للهدنة ووقف إطلاق النار في غزة، كما تقدم دعمًا كبيرا للفلسطينيين، حيث تمثل مصر واحة أمان للجميع حيث تبذل جهود كبيرة في عملية تبادل الأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن مشهد تبادل الأسري شاركت فيه قيادة وحكومة للوصول لتنفيذ وقف إطلاق النار، موضحًا أن التحرك المصري هو من أول المنطقة لهذه النقطة وتنفيذ الاتفاق.

وعلى صعيد متصل، أشاد اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، الخبير العسكري، بالدور المصري المهم في عملية تبادل الأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشيرا إلى أن جهود مصر في الوساطة من أجل التوصل للهدنة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف "عبد المحسن" أن الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها مصر خلال الفترة السابقة والمستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق الهدنة ودخوله حيز التنفيذ تؤكد حرص مصر على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، كما تسعى مصر بكل جهد لتحقيق الالتزام الكامل ببنود هذا الاتفاق لتحقيق الاستقرار.

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن هناك دور إنساني كبير تقوم به مصر في تنفيذ اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن عملية نقل الأسرى المستبعدين تمت عبر الحافلات إلى مصر، حيث استقبلتهم السلطات المصرية ونقلتهم إلى المستشفيات لإجراء الكشف الطبي عليهم، في خطوة تؤكد الدور الإنساني لمصر في هذا الاتفاق.