لإلصاق التهمة بآخرين.. شاب يطلق النار على نفسه والشرطة تكشف مخططه بالدقهلية

أصيب شاب بقرية ميت مجاهد مركز دكرنس محافظة الدقهلية، بجروح تهتكية بالكاحل الأيسر وذلك بعدما أطلق النار على نفسه بواسطة فرد خرطوش وادعى قيام شخص بارتكاب الواقعة ليتبين كيدية الاتهام وقيام المصاب بإحداث إصابته لإجبار المتهم وشقيقه بالتنازل عن محضر محرر ضده.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفى المنصورة العام بوصول "خالد.إ.م.م"،23 عامًا، طالب بمعهد حاسبات ومعلومات ومقيم قرية ميت مجاهد "دائرة المركز"، مُصاب بجرح تهتكي بمفصل الكاحل الأيسر "إدعاء رش خرطوش".

انتقل ضباط ومباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة العقيد أحمد مروان شبانه، رئيس فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، والنقيب كريم يوسف، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "رامي.أ.ا.م"،21عاما، عامل بمحل أحذية ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بسلاح ناري "فرد خرطوش"، وإحداث إصابته لوجود خلافات سابقة بينهما.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته أنكر الاتهامات الموجهة إليه وعلل اتهامه لسابقة تعدي المصاب على شقيقه "محمد.أ.ا.م"، ومحرر بشأن ذلك المحضر رقم 1168 لسنة 2025 جنح مركز دكرنس.

بإجراء التحريات السرية توصلت التحريات الى كيدية اتهام المصاب، وقيامه بإحداث إصابته لنفسه لإلصاق الإتهام المشكو فى حقه لمساومته وشقيقه على التنازل عن المحضر المحرر ضده.

بمواجهة المصاب بما توصلت إليه التحريات اعترف بصحتها وقيامه بإحداث إصابته لنفسه بإستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش"، أرشد عنه وتم ضبطه والتحفظ عليه.

بالكشف جنائيا على المصاب تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات "سرقة".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتحفظ على المصاب تحت الحراسة اللازمة.