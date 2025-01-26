بالصور.. رجال الشرطة بالأقصر يوزعون الهدايا والورود على السائحين بالمعابد

قام مسئولو شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر، أمس السبت، برسم ملامح البهجة والفرحة، على وجوه السائحين من كل أنحاء العالم، حيث قام رجال الشرطة بتوزيع الورود والهدايا التذكارية على السائحين في المعابد والمناطق الأثرية بمحافظة الأقصر، في إطار فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة المصرية الموافق 25 يناير من كل عام.

رجال الشرطة

شرطة السياحة بالأقصر توزع الحلوى والورود على السياح بالمعابد احتفالا بعيد الشرطة

وتوجه رجال الشرطة إلى معبد حتشبسوت ومعبد الأقصر ومجمع معابد الكرنك، حيث قاموا بتوزيع الورود والهدايا التذكارية على السائحين في المعابد والمعالم الأثرية بمحافظة الأقصر، وذلك للتأكيد على حالة الأمن والأمان التي تعيشها مصر في الموسم السياحى الشتوى.

كما نظمت وزارة الطيران المدني المتمثلة فى البالون الطائر بالأقصر، بالذكرى 73 لعيد الشرطة المصرية لعام 2025، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني نيابة عن الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني، حيث انطلقت الفعالية داخل أرض إقلاع البالون بالبر الغربى بالأقصر وبدأت بإطلاق رحلات البالون الطائر بالجو وعليها علم مصر وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبانر الاحتفال بذكرى عيد الشرطة، مع العروض الشعبية والعرض الموسيقى والأغانى الوطنية، وذلك للتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.

جدير بالذكر، أن الشعب المصري والدولة المصرية يحتفل كل عام فى يوم 25 يناير بعيد الشرطة وذكرى تضحيات أبنائه من رجال الشرطة، والذى تعود مناسبة الاحتفال به إلى عام 1952، حيث شهدت الإسماعيلية واحدة من أروع الملاحم البطولية التي سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة، معركة لا تزال عالقة فى ذاكرة الوطن، حيث قدم رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن حين تصدوا لهجمات جنود الاحتلال البريطاني ورفضوا الاستسلام فى مدينة الإسماعيلية، ودفعوا حياتهم ثمنا لتمسكهم بكرامتهم ووطنهم، حيث تذكرنا تلك المناسبة بشجاعة رجال الشرطة الذين وقفوا صامدين أمام جيش الاحتلال البريطانى، يرفضون الاستسلام ويقبلون الشهادة.

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رجال الشرطة في المعابد (1)

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رجال الشرطة في المعابد (3)

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رجال الشرطة في المعابد (4)

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