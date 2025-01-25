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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال

استشهاد طفلة فلسطينية
استشهاد طفلة فلسطينية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن استشهاد طفلة فلسطينية تبلغ من العمر (عامان ونصف) متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، كانت الطفلة الخطيب قد أصيبت بالرصاص الحي في رأسها خلال اقتحام الاحتلال مثلث الشهداء في وقت سابق من مساء اليوم، نقلت إثرها إلى المستشفى حيث وصفت حالتها بـ"الحرجة" ليعلن عن استشهادها متأثرة بإصابتها، كما أصيبت سيدة خلال الاقتحام بالرصاص الحي في يدها وشظايا رصاص برأسها.

واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال مثلث الشهداء وحاصرت منزلا فيها، ونشرت قناصتها في محيطه وأطلقت الرصاص الحي، وسط اندلاع مواجهات، كما احتجزت عددا من الشبان وحققت معهم ميدانيا.

استشهاد طفلة فلسطينية رصاص الاحتلال جنين