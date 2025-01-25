بعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.. هالاند عن مرموش: سنقضي معًا وقتًا رائعًا

تحدث الهداف النرويجي إيرلينج هالاند عن زميله النجم المصري عمر مرموش في فريق مانشستر سيتي، بعد الفوز على تشيلسي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد، في قمة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تواجد مرموش في تشكيل مانشستر سيتي الأساسي أمام تشيلسي، وخاض اللقاء حتى الدقيقة 74، وقدم أداء جيدًا، في المباراة التي فاز بها السماوي بثلاثية مقابل هدف.

جوارديولا - عمر مرموش

شارك عمر مرموش في المباراة الأولى له مع مانشستر سيتي ضد تشيلسي، عقب التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف.

كاد مرموش أن يفتتح أهدافه مع السيتي، ليلة مشاركته مع هالاند، الذي سجل هدفًا ضمن ثلاثية مان سيتي في شباك البلوز.

تصريحات هالاند عن مرموش

قال هالاند عن مرموش عقب المباراة في تصريحات لـ«بي بي سي»: «يمتلك شيئًا مميزًا وسيكون لاعبًا رائعًا بالنسبة لنا».

وأضاف إيرلينج هالاند: «يمكنك أن ترى أن مرموش لديه شيء مميز، ولهذا السبب دفع مانشستر سيتي الكثير من المال من أجل التعاقد معه».

وتابع: «مرموش انخرط في الفريق مباشرة، ويتعلق الأمر بالتعرف عليه في أسرع وقت ممكن ومنحه الثقة».

وأكد هالاند: «هناك أيضًا سبب وراء تعاقد مانشستر سيتي مع عمر مرموش، لديه شيء خاص، وأعتقد أننا سنقضي معًا وقتًا رائعًا».

مرموش - هالاند

ماذا قدم مرموش في مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي؟

لعب: 74 دقيقة

لمس الكرة: 28 مرة

تسديدات: 2

تمريرات صحيحة: 10 من 11 بنسبة 91%

صناعة فرص محققة: 1

عرضيات صحيحة: 1 من 2

أخطاء حصل عليها: 2

تدخلات ناجحة: 2 بنسبة 66.7%

أصبح عمر مرموش أول لاعب مصري يخوض مباراة رسمية مع مانشستر سيتي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

عمر مرموش

بلغت صفقة انتقال مرموش للسيتي 80 مليون يورو، 75 منها كقيمة أساسية و5 ملايين كحوافز ومتغيرات إضافية، وذلك بحسب تقارير صحفية.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 40 نقطة في المركز السادس.