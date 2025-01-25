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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل الوفد الكنسي المشارك في تنصيب بطريرك إريتريا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم السبت، أعضاء الوفد الكنسي المشارك في تنصيب بطريرك إريتريا الجديد أبونا باسيليوس، وذلك قبل سفرهم اليوم إلى أسمرة عاصمة إريتريا.

يتكون الوفد من  الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ.

وأسفرت الانتخابات التي جرت في التاسع من شهر ديسمبر الماضي عن فوز المطران أبونا باسيليوس بمنصب البطريرك، ليصبح بذلك البطريرك السادس لهذه الكنيسة الشقيقة.

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