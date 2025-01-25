حزب الاتحاد يحتفل بذكرى «ثورة يناير» ويستعد للاستحقاقات الانتخابية القادمة

وجه المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد الشكر لأمناء الحزب بالمحافظات المختلفة لمشاركتهم قيادات وأفراد هيئة الشرطة المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية الاحتفالات بعيدهم، وتوزيع الهدايا والورود تقديرا لجهدهم الكبير ودورهم العظيم في حفظ الأمن، ودعم المواطن المصري في سائر الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة بمختلف أفرع وإدارته.

جاء ذلك باجتماع الأمانة المركزية مع أعضاء الأمانات الفرعية عبر تقنية «زووم»، والذي تزامن مع احتفالات اعضاء الحزب بذكرى «ثورة يناير»، وأشاد قيادات الحزب بجهود قيادات كافة الحزب وأعضاءه في المحافظات المختلفة في دعم مسيرة الحزب، وفي الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية القادمة.

وشارك في الإجتماع، الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة نائب رئيس الحزب والامين العام، والبرلماني السابق والنائب الاول لرئيس الحزب وأمين التنظيم محمد الشورى، ونائب رئيس الحزب محمد سيف، والأمين العام المساعد وأمين محافظة سوهاج عامر أبو زيد، والأمين العام المساعد وأمين الشباب عماد سلامة، وأمين المرأة الدكتورة هالة عمر، وأمين الشؤون القانونية هيكل الراوي، وأمين الشؤون الاقتصادية كريم العمدة، وأمين محافظة القاهرة هاني مراد، ومعهم لفيف من قيادات الحزب غي محافظات الإسكندرية والمنيا وسوهاج وأسيوط والدقهلية والمنوفية.

واتفق الحضور على تفويض المستشار رضا صقر في إرسال برقية تهنئة لوزير الداخلية لتهنئته وكافة العاملين بجهاز الشرطة المصرية بعيدهم، وكذلك الإشادة والتقدير بدورهم البطولي وتضحياتهم الخالدة من أجل الوطن والمواطن.