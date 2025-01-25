ماذا قال جوارديولا عن مرموش بعد فوز مانشستر سيتي على تشيلسي؟

تغنى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالنجم المصري عمر مرموش بعد مباراة السماوي ضد تشيلسي، التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد في قمة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق فريق مانشستر سيتي انتصارًا ثمينًا على تشيلسي بثلاثية مقابل هدف، شارك خلالها عمر مرموش أساسيًا ولعب حتى الدقيقة 74، وظهر بصورة جيدة حيث أحدث فاعلية هجومية على مرمى البلوز، وكاد أن يسجل أول أهدافه مع السيتي في أول مباراة له مع كتيبة المدرب جوارديولا.

تعاقد مانشستر سيتي مع مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف.

تصريحات جوارديولا عن عمر مرموش

قال جوارديولا عن مرموش بعد نهاية المباراة، عبر بي بي سي: «بداية مرموش رائعة للغاية، التواصل بينه وبين اللاعبين الأخرين وتحركاته رائعة».

وأضاف: «هذه هي مباراة مرموش الأولى، ويعرف كيف يتعامل مع التغيير وكذلك تحركاته لا تصدق».

أصبح عمر مرموش أول لاعب مصري يخوض مباراة رسمية مع مانشستر سيتي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.