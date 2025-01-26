اليوم.. المحترفون الثلاثة في مهام صعبة بالدوري الفرنسي

يستعد الثلاثي المصري المحترف في الدوري الفرنسي، لخوض 3 مواجهات قوية وصعبة مساء اليوم الأحد، حينما يواجه محمد عبد المنعم رفقة فريقه نيس، أولمبيك مارسيليا، ويصطدم مصطفى محمد مهاجم نانت بقوة أولمبيك ليون، ويلتقي أحمد حسن كوكا بريست مع رفاقه في لوهافر.

أحمد حسن كوكا

تبدأ مباريات المحترفين فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، حينما تنطلق صافرة بداية مباراة فريق لوهافر الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا ضد بريست، التى تقام على ملعب جول ديشاسو، معقل رفاق كوكا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدورى الفرنسي.

وتُعد مباراة لوهافر وبريست، هى الثانية التى يظهر بها كوكا مع فريقه، بعد مواجهة ريمس فى الجولة الماضية، التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله، شارك خلالها كوكا بديلًا فى الدقيقة 64 بدلًا من الغانى أندريه أيو.

انضم كوكا إلى لوهافر فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، فى صفقة انتقال حتى نهاية الموسم الجارى 2024-2025، قادمًا من ريو آفى البرتغالي، الذى عاد إليه فى الميركاتو الصيفي الماضي بعد رحلة استمرت 11 عامًا من رحيله عن ريو آفي.

كوكا

وتُعد مباراة لوهافر ضد بريست صعبة لزملاء كوكا، حيث يقدم الأخير موسمًا جيدًا سواء فى الدوري الفرنسي أو فى دوري أبطال أوروبا، إذ حقق نتائج جيدة على المستويين المحلي والأوروبي.

يحتل لوهافر المركز السابع عشر قبل الأخير فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة، قبل انطلاق الجولة الـ19، فى حين يتواجد بريست فى المركز التاسع وفى رصيده 25 نقطة.

مصطفى محمد

أما فى السادسة والربع مساء، فيستقبل مصطفى محمد مع نانت، أحد عمالقة الدوري الفرنسي أولمبيك ليون على ملعب لا البوجوار، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة «ليج 1»، فى مواجهة صعبة لرفاق المهاجم المصري، الذى يعيش فترة ليست بالجيدة مع نانت تحت قيادة المدير الفنى أنطوان كومباري، الذى بدوره أكد على اقتراب الأناكوندا من الرحيل عن الكناري فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب عدم مشاركته مع الفريق خلال الموسم الجارى 2024-2025، ليبحث أكثر من عرض للمشاركة بشكل أساسى وكسب المزيد من الثقة خلال الفترة المقبلة.

غاب مصطفى محمد عن قائمة نانت فى المباراة الأخيرة ضد سانت إيتيان، والتى انتهت بالتعادل 1-1، وذلك للمرة الثالثة هذا الموسم بعد مواجهتى ريمس فى الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان فى الجولة 13.

مصطفى محمد

ويبدو أن أيام مصطفى محمد أصبحت معدودة مع نانت، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء فى الموسم الحالي فى أغلب المباريات، ومشاركته بديلًا فى دقائق معدودة، جعلته بعيدًا عن التهديف والظهور بشكل جيد مع كومبارى مدرب الفريق.

ويُعانى نانت هذا الموسم حيث يحتل المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد ١٧ نقطة، بينما يأتى ليون فى المرتبة السادسة وفى جعبته 29 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المربع الذهبي.

محمد عبد المنعم

وفى ختام اليوم الحافل بمواجهات المحترفين المصريين فى الدوري الفرنسي، يصطدم محمد عبد المنعم مع نيس بصاحب مركز الوصافة أولمبيك مارسيليا، الذى يصارع المتصدر باريس سان جيرمان على اللقب.

ويستضيف نيس بقيادة عبد المنعم، مارسيليا على ملعب أليانز ريفيرا فى العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، بعد توديع النسور لمنافسات بطولة الدوري الأوروبى عقب الخسارة من إلفسبورج السويدى بهدف للا شيء، ليحتل زملاء عبد المنعم المركز الـ35 قبل الأخير فى مرحلة الدوري برصيد نقطتين فقط، شارك المدافع المصري فى المباراة وقدم أداء جيدًا ضمن 3 مدافعين يعتمد عليهم فرانك هايس مدرب نيس فى طريقة لعبه.

وانتقل محمد عبد المنعم إلى نيس بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، فى صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار، ليبدأ رحلته الاحترافية بصعوبات عديدة، إذ عانى من قلة المشاركة مع نيس، بالإضافة إلى تعرضه للإصابة أكثر من مرة، ما أثر سلبًا على ظهوره مع الفريق، وعندما بدأ محمد عبد المنعم فى الحصول على فرصته وإثبات نفسه فى التشكيل الأساسي، تعرض لإصابة أخرى فى الساق أبعدته عن الملاعب لمدة 36 يومًا، قبل أن يعود مع بداية العام الجاري.

محمد عبد المنعم

فضلًا عن معاناته فى البداية فى تعلم اللغة الفرنسية بسبب مرض معلم اللغة الخاص به، ما أدى إلى تأخر دروسه، وذلك بالإضافة إلى مواجهته أزمة تتعلق بالسكن، حيث اضطر للبقاء فى مركز التدريب الخاص بالفريق لفترة بسبب عدم توافر سكن خاص به.

يحتل نيس المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة قبل انطلاق الجولة، بينما يأتى مارسيليا فى وصافة الترتيب بـ37 نقطة، خلف باريس سان جيرمان المتصدر بفارق 9 نقاط.