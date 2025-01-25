وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يزور معرض القاهره للكتاب في يومه الثاني

زار وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ56، حيث زار الوفد المكان الخاص بالتنسيقية بجناح عصير الكتب، وصالة 3 بالمعرض، كما زار الوفد جناح وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية.

وتفقد جناح سلطنة عمان ضيفة شرف المعرض، وعلى مدار اليوم استقبل مقر التنسيقية بالمعرض عدداً من الأدباء والإعلاميين والشخصيات العامة والشباب وزوار المعرض.

كما استقبل وفد التنسيقية أحمد بهي الدين، رئيس هيئة الكتاب ورئيس المعرض في جولة تفقدية، وأشاد الوفد بالإقبال الكبير خاصة من فئة الشباب مما يعكس نجاح المعرض فى طرح كثير من الكتب الجاذبة والمتنوعة المرضية لفئة الشباب بمختلف أفكارهم واهتمامهم.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد معرض الكتاب الذي أقامته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين داخل مقرها في حرص دائم على رسالة الوعي والتثقيف لكافة الأعضاء.

