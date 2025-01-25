محافظ الدقهلية يوقع غرامة مالية على صاحب منفذ لبيع الخضر والفاكهة

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على أحد منافذ بيع الخضر والفاكهة بمنطقة مبارك بمدينة المنصورة وذلك بعد اكتشافه قيام صاحب المنفذ بالمغالاة فى الأسعار وعدم الالتزام بالبيع وفقا للأسعار المحددة عبر الشاشة الإلكترونية التي وضعتها المحافظة لتحديد أسعار البيع بالمنافذ.

كان محافظ الدقهلية أثناء مروره اليومي لتفقد المدينة، قد كلف وائل عابد نائب رئيس حي غرب المنصورة والمشرف على أعمال حي جنوب المنصورة، بشن حملة لرفع الإشغالات بمدينة مبارك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى والمتابعة اليومية.

كما وجه المحافظ بتوقيع الغرامة على أحد منافذ البيع بالمنطقة لمخالفة الأسعار المعلنة على الشاشة الإلكترونية، وإغلاقه في حالة تكرار الواقعة.

يذكر أن محافظة الدقهلية نفذت آلية لتشغيل وعرض أسعار السلع الغذائية من الخضراوات الأساسية من خلال شاشات إلكترونية تدار بمعرفة مركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة وتباع بالأسعار الحقيقية دون مغالاة أو استغلال من قبل البائعين.

واتخذت المحافظة الإجراء في إطار حرص المحافظة على التزام مستغلي المنافذ بنطاق حي شرق وغرب المنصورة ببيع الخضروات الأساسية والتي حددتها المحافظة بالأسعار الاسترشادية التي تم تحديدها بعد دراسة أسعار سوق الجملة بهامش ربح بسيط.

وقال المحافظ أن المحافظة قامت باستحداث آلية تكفل عرض الأسعار العادلة لتلك الخضروات بالتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية، عن طريق وضع شاشة لعرض أسعار 6 أصناف من السلع الأساسية كمرحلة أولى من الخضروات الأساسية للمواطنين تشمل ( بطاطس - طماطم - باذنجان - خيار - بصل - فلفل ) موضحا بها السعر وتاريخ اليوم.