محافظ الدقهلية يوجه بحملة مكبرة لإزالة تعديات مقاهي المنصورة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشن حملة لرفع جميع الإشغالات بمنطقة مدينة مبارك بمدينة المنصورة، مؤكدا على عدم التهاون في تشويه وتعطيل الشوارع بمدينة المنصورة وجميع المدن، وشدد على ضرورة الحفاظ على الشكل العام للشوارع بجميع مدن المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على عدم التهاون مع كل من يخالف القوانين التي تكفل حق المواطن في عدم تعطيل الحركة المرورية أو إشغال الأرصفة المخصصة لمرور المشاة وبما يحفظ للمدن مظهرها الحضاري والانضباطي .

وأضاف أنه يتابع بشكل شخصي مدى التزام الجهاز التنفيذي بتنفيذ تلك التعليمات على مستوى المدن والمراكز والأحياء من خلال جولاته اليومية المفاجئة.

كان محافظ الدقهلية أثناء مروره اليومي لتفقد المدينة، قد كلف وائل عابد نائب رئيس حي غرب المنصورة والمشرف على أعمال حي جنوب، بشن حملة لرفع الإشغالات بمدينة مبارك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى والمتابعة اليومية.

وعلى الفور قامت حملة مساء اليوم لرفع الإشغالات بشارع الغيط بمدينة مبارك، بحضور ناجي يحيى نائب رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد المرسي مدير الإشغالات، ومسئولي إدارة الإشغالات بالحي، وتمت مصادرة 65 كرسي، و 25 ترابيزة، و15 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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