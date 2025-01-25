صحة المنوفية: جولات مكثفة لمتابعة المستشفيات خلال عيد الشرطة

نفذت مديرية الصحة بالمنوفية، جولات ميدانية مكثفة على مستشفيات المحافظة للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بتعليمات الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وقامت فرق إدارة الطب العلاجي والطوارئ بجولات مبكرة، شملت الجولة مستشفيات قويسنا المركزي وبركة السبع المركزي، حيث تابع الدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ، سير العمل بالأقسام الحيوية مثل الاستقبال والطوارئ، الحضانات، والعناية المركزة، إلى جانب متابعة الأقسام الداخلية.

رافقهما خلال الجولة الدكتورة سارة سعيد من إدارة العلاجي، و أحمد الشبراوي مشرف المشروع القومي للرعايات والطوارئ، و إيهاب السيد السواح من المتابعة الإدارية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتغيبين عن العمل.

في مستشفيات أشمون، قام الدكتور أنور محفوظ، مدير الخدمات العلاجية، بمتابعة العمل يرافقه فريق علاجي وإداري من المديرية. شملت الجولة مستشفيات أشمون العام، رمد أشمون، وحميات أشمون.

وتم رصد غياب بعض الأطباء في مستشفى أشمون العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التوصية بفتح العيادات الخارجية لتقليل الضغط على العيادات التخصصية، كما لوحظ انتظام العمل في مستشفيات رمد وحميات أشمون، مع توافر كافة النوبتجيين.

على صعيد آخر، تابع الدكتور أنس الفقي سير العمل بمستشفى زاوية الناعورة المركزي، بينما تفقد فريق الطب العلاجي مستشفيات سرس الليان، تلا المركزي، والمخ والأعصاب ورمد شبين الكوم، حيث تم المرور على أقسام الطوارئ، العناية المركزة، الحضانات، والأقسام الداخلية.

تأتي هذه الجولات في إطار الحرص على ضمان جاهزية الفرق الطبية وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين خلال فترة عيد الشرطة.