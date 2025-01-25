رسميًا.. غزل المحلة يضم عماد ميهوب من بيراميدز

أعلن نادي غزل المحلة، مساء اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع عماد ميهوب لاعب خط وسط فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ضم غزل المحلة عماد ميهوب من بيراميدز؛ لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي يقوده فنيًا شوقي غريب.

غزل المحلة يتعاقد مع عماد ميهوب لاعب خط وسط بيراميدز

أنهى زعيم الفلاحين إجراءات التعاقد مع عماد ميهوب في حضور المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، ووائل شكر، نائب المدير التنفيذي للنادي.

بات عماد ميهوب الصفقة الخامسة التي يتعاقد معها غزل المحلة في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد ضم كل من، أحمد فوزي من بيراميدز، أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين.

يستعد فريق غزل المحلة لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدًا الأحد، على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات حتى الآن.