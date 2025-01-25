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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

يواصل الغاء قرارات بايدن.. ترامب يصدر تعليمات للجيش بإرسال قنابل ثقيلة لإسرائيل

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات للجيش الأمريكي بإرسال قنابل ثقيلة تزن 2000 رطل لإسرائيل، بحسب ما أفاد مصدر بالبيت الأبيض في تصريحات نشرتها "رويترز" اليوم السبت.

تأتى هذه الخطوة كانقلاب على  قرار الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بتعليق إرسال هذه القنابل لإسرائيل بسبب القلق بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه في حرب إسرائيل مع حماس في غزة، خاصة أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت متخوفة من استخدام مثل هذه القنابل الكبيرة في مدينة رفح الفلسطينية، حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني الى هناك. 

كانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية.

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