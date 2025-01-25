ريال بيتيس يتعاقد مع جناح مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، مساء اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع الجناح البرازيلي أنتوني، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي.

خرج أنتوني من حسابات المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، روبن أموريم، ما دفعه للبحث عن فرصة جديدة بالمشاركة أساسيًا مع ريال بييتس بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

إعارة أنتوني إلى ريال بيتيس من مانشستر يونايتد

وكشف ريال بيتيس عن إتمام صفقة انتقال أنتوني إلى صفوفه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر سابقا» (منصة إكس).

وكان أنتوني انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2022، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي في صفقة ضخمة بلغت قيمتها حوالي 95 مليون جنيه إسترليني.

شارك أنتوني مع مانشستر يونايتد في 96 مباراة في مختلف البطولات، وأسهم في 17 هدفًا، حيث سجل 12 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ولم يخض أنتوني سوى 8 مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع أي أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.