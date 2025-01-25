غزل المحلة يضم رابع صفقاته الشتوية.. رسميًا

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم السبت، تعاقده مع أحمد فوزي لاعب بيراميدز السابق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أنهى نادي غزل المحلة إجراءات ضم اللاعب أحمد فوزي مدافع بيراميدز السابق، وذلك في حضور المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، بالإضافة إلى وائل شكر، نائب المدير التنفيذي للنادي.

غزل المحلة يضم أحمد فوزي من بيراميدز

تعاقد غزل المحلة مع أحمد فوزي بناء على طلب شوقي غريب، المدير الفني لزعيم الفلاحين، لتعزيز خط دفاع الفريق الأول بأحد أبرز المواهب المصرية الصاعدة في خط الدفاع.

يعتبر أحمد فوزي رابع صفقات غزل المحلة في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد ضم أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين.

يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات حتى الآن.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدًا الأحد، على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.