كفاراتسخيليا يقود تشكيل باريس سان جيرمان ضد ريمس بالدوري الفرنسي

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريمس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار متافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

يستضيف فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، نظيره ريمس على ملعب حديقة الأمراء، في لقاء ينطلق في العاشرة و5 دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريمس، في ظهوره الأول مع البي إس جي، بعد الانضمام إليه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من نابولي الإيطالي بعقد يمتد حتى صيف عام 2029.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، بينما يأتي ريمس في المركز الثالث عشر وفي رصيده 21 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ريمس

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: وارن زائير إيمري - لوكاس بيرالدو - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش

خط الوسط: فابيان رويز - لي كانج إن - ديزيري دوي

وفي الهجوم: خفيتشا كفاراتسيخيليا - جونسالو راموس - عثمان ديمبلي.