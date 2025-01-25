نائب محافظ الاقصر يقدم واجب العزاء لأسرة ضحية أبو الجود

قدم الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، واجب العزاء لأسرة المرحوم "حجاج كامل" والذي راح ضحية حادث مأساوي منذ أيام، نائبا عن محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة.

تقديم رحلة حج لأرملة ونجل ضحية أبو الجود

جدير بالذكر، أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كانت قد أرسلت أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم واجب العزاء لأسرة الزميل حجاج كامل، الموظف بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، ووجهت باتخاذ ما يلزم لتقديم المساعدات اللازمة للأسرة، وصرف التعويضات المقررة في هذا الشأن، كما وجهت بالاستجابة لمطالب أسرة الزميل الراحل، وأداء زوجته ونجله لفريضة الحج هذا العام.

كانت محافظة الأقصر، قد شهدت مساء يوم الثلاثاء الماضي ليلة عصيبة ومؤسفة تفاصيلها تعد أبعد ما يكون عن عادات المجتمع الأقصري وتقاليده، حيث تفاجئ أهالي المدينة بإقدام شخص على ذبح آخر بسكين كانت بحوزته في وسط الشارع، ما أسفر عن فصل رأسه عن جسده، وهو ما أثار الذعر والرعب في نفوس الأهالي.

تفاصيل الجريمة

البداية، كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، بلاغًا بإقدام شاب في أواخر العقد الثالث من العمر، بعد ارتكابه جريمة بشعة حيث قتل جاره وفصل رأسه باستخدام سلاح أبيض، ثم حملها وتجول بها في الشارع بمنطقة أبو الجود بمدينة الأقصر، وتم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، بينما باشرت السلطات التحقيقات، ومن المقرر انتداب الطبيب الشرعي للكشف على الجثة واستكمال الإجراءات القانونية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم القبض على القاتل، ويدعى "س ر" يبلغ من العمر 38 عامًا، عاطل ومضطرب نفسيًا ويعاني مرض يسبب له نوبات هياج متكررة، حيث أقدم على قتل جاره المسن، "ح ك م" البالغ من العمر 58 عامًا، والذي يعمل موظفًا بالتضامن الاجتماعي، ويعاني من جلطة في القلب وحالته الصحية متدهورة، باستخدام آلة حادة (سكين مطبخ)، وذلك أثناء مرور المسن بالشارع وقت نوبة هياج أصابت الشاب نتيجة مرضه النفسي، حيث أقدم الشاب على قطع رأس المسن، كما رسم بالدماء على جدران المنازل بالمنطقة، في مشهد أصاب أهل المنطقة بالذعر، في واقعة لم تعهدها الأقصر من قبل.