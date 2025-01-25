بقيادة عمر مرموش.. مانشستر سيتي ينتفض في الدوري الإنجليزي باكتساح تشيلسي

اكتسح فريق مانشستر سيتي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، ضيفه تشيلسي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد، في قمة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرموش في مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

تواجد عمر مرموش أساسيًا في تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي، في أول مباراة له مع السيتي، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني لمدة 4 سنوات ونصف.

عمر مرموش

لعب مرموش منذ الدقيقة الأولى وظهر بصورة جيدة حتى غادر ملعب المباراة لاستبداله بزميله كيفين دي بروين.

كاد مرموش أن يقص شريط أهدافه مع مانشستر سيتي مبكرًا، وفي اللمسة الأولى للكرة في أول تسديدة له في الدوري الإنجليزي، حينما استلم تمريرة من زميله ماتيوس نونيز، لينفرد بحارس تشيلسي ويسدد بقوة، تصدى لها الحارس روبرت شانشيز، قبل أن يحتسب حكم اللقاء تسللًا على مرموش.

ورد نوني مادويكي بهدف التقدم لصالح تشيلسي في الدقيقة الثالثة، بعد خطأ مدافع السيتي عبد القادر خوسانوف أحد تدعيمات مان سيتي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وسجل مرموش هدفًا في الدقيقة 34، بعد متابعته كرة ارتدت من روبرت سانشيز، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

عمر مرموش

ونجح الكرواتي جوشكو جفارديول في تسجيل هدف التعادل لزملاء عمر مرموش في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، استحوذ مان سيتي على الكرة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، حتى سدد مرموش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 67، مرت أعلى المرمى.

ووضع الهداف النرويجي إيرلينج هالاند مانشستر سيتي في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 68، بعدما استلم كرة طولية من زميله الحارس إيديرسون، ليضع الكرة فوق حارس تشيلسي.

وأنهى فيل فودين آمال تشيلسي في العودة في النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 88، من انفراد تام بتمريرة من هالاند.

عمر مرموش

مرموش يسجل اسمه في سجلات تاريخ مانشستر سيتي

بذلك، أصبح عمر مرموش أول لاعب مصري يخوض مباراة رسمية مع مانشستر سيتي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 40 نقطة في المركز السادس.