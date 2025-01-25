نابولي يقلب الطاولة على يوفنتوس ويؤمن صدارة الدوري الإيطالي

حقق فريق نابولي فوزًا ثمينًا على ضيفه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في قمة الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

قلب نابولي الطاولة على يوفنتوس، حيث كان متأخرًا في نتيجة الشوط الأول بهدف للا شيء، قبل أن يكشر عن أنيابه في الشوط الثاني ويسجل هدفين، ليفوز بنتيجة 2-1.

مباراة نابولي ضد يوفنتوس

سجل الفرنسي راندال كولو مواني هدف تقدم يوفنتوس على نابولي في الدقيقة 43، بتسديدة رائعة ارتدت من أنجويسا لاعب خط وسط فريق الجنوب.

بذلك، أحرز كولو مواني هدفه الأول مع اليوفي، في الظهور الأول له مع فريق السيدة العجوز، قادمًا من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفي الشوط الثاني، أدرك أنجويسا التعادل لصالح نابولي في الدقيقة 57، قبل أن يضع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو فريق الجنوب في المقدمة بهدف في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

حافظ نابولي على تقدمه، بالرغم من استحواذ يوفنتوس على الكرة، لينتصر ويؤمن صدارة الدوري الإيطالي بهذا الفوز.

بتلك النتيجة، عزز نابولي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 37 نقطة في المركز الخامس.