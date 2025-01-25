إطلاق ومناقشة "لانا تكتشف تاريخ سيوة" بمعرض القاهرة للكتاب.. صور

السبت 25/يناير/2025 - 09:19 م

بالتزامن مع انطلاق الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي انطلقت فعالياته أول أمس الخميس بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، شهدت أولى فعاليات "صالون صفصافة للكتاب" المصاحبة للمعرض، حفل إطلاق ومناقشة النسخة العربية لرواية "لانا تكتشف تاريخ سيوة"، للكاتبة الفرنسية بسكال بيلامي، والتي ترجمتها إلى العربية بسنت عادل؛ بمقر الدار بوسط القاهرة؛ وأدار المناقشة الكاتب أحمد قرني.



بسكال بيلامي هي كاتبة فرنسية نشأت في لاروشيل، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في مجال الروبوتات، وبعيدا عن كتابة الأدب، تعمل في المجال الصناعي.



رواية "لانا تكتشف تاريخ سيوة"، تحكي عن الطفلة "لانا" التي تستقل بصحبة جدتها الطائرة من مطار نانت بفرنسا لتمضي إجازتها بمصر حيث يقيم جدها وجدتها منذ سنوات طويلة في واحة سيوة، الواقعة في الصحراء غرب النيل. هناك، تمضي الطفلة وقتها بين قراءة الكتب الموجودة بمكتبة جدها وزيارة الأماكن التاريخية. من خلال تلك الزيارات تتعرف على الأحداث التاريخية التي جرت في هذا المكان على مر السنين؛ بينما تدون لانا كل المعلومات التي تعرفها لتكتب بحثا تقدمه لمدرس مادة التاريخ بالمدرسة.