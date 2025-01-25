تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي علي هامش المران الأخير مساء اليوم السبت استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

حرص الخطيب خلال الجلسة على تحفيز لاعبي الفريق ومطالبتهم ببذل أقصي جهدهم لإسعاد جماهير الأهلي وتخطي تلك المرحلة التي يمر بها الفريق.

كما طلب رئيس النادي الأهلي من اللاعبين تحقيق الفوز واستعادة قمة الدوري.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز



أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وعمر كمال وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وحسين الشحات جراديشار