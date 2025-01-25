جيش الاحتلال يطلق النار باتجاه سكان غزة خلال محاولتهم العودة لمنازلهم بالشمال

أظهرت لقطات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن مئات النازحين الذين يأملون في العودة إلى منازلهم في شمال غزة فروا في حالة من الذعر بعد أن فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، اليوم السبت، لمنعهم من العبور إلى المنطقة.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حذر النازحين، في وقت سابق من اليوم، من أنهم لا يستطيعون الذهاب شمالا عبر محور نتساريم، الذي يقسم المنطقة، كما هو مخطط له في اتفاق وقف إطلاق النار.

تأتي هذه الخطوة وسط خلاف حول الإفراج عن رهينة كانت إسرائيل تتوقع إطلاق سراحها اليوم السبت.

وتجمعت عشرات العائلات في شارع الرشيد، الطريق الساحلي إلى الشمال، تحسبا للعودة إلى ديارهم. لكنهم تفرقوا بعد أن فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم. ولم يتضح ما إذا كانت هناك إصابات.

وخلال محاولتهم العودة للشمال، قال الكثير من النازحين للشبكة، إنهم يريدون العودة إلى الشمال على الرغم من عدم معرفتهم ما حدث لمنازلهم.