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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بكين: زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان

زلزال
زلزال
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ضرب زلزال بقوة 5.1 درحة مدينة تاينان في تايوان الصينية في تمام الساعة 7:49 مساء بتوقيت بكين اليوم السبت.
وأعلن المركز الصيني لشبكات الزلازل - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية - أنه تم رصد مركز الزلزال عند التقاء دائرة عرض 23.31 درجة شمالا وخط طول 120.46 درجة شرقا.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترا.

زلزال بكين تايوان