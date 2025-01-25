بكين: زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة 5.1 درحة مدينة تاينان في تايوان الصينية في تمام الساعة 7:49 مساء بتوقيت بكين اليوم السبت.

وأعلن المركز الصيني لشبكات الزلازل - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية - أنه تم رصد مركز الزلزال عند التقاء دائرة عرض 23.31 درجة شمالا وخط طول 120.46 درجة شرقا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترا.