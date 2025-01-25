جراديشار يقود قائمة الأهلي في مواجهة بيراميدز

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

شهدت قائمة الأهلي تواجد الثنائي الجديد مصطفي العش السلوفيني نيجك جراديشار المنضم حديثا في فترة الانتقالات الشتوية.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف

خط الدفاع : رامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وعمر كمال

خط الوسط : عمرو السولية وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله

خط الهجوم : حسين الشحات وحمزة عبد الكريم وجراديشار.