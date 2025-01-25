رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

هنأ محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي ومصر حكومة وبرلمان وشعب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصر وشعبها العزيز الأمن والأمان والاستقرار .

وقال "اليماحي" إن جمهورية مصر العربية تعد صمام أمان للمنطقة العربية، وقدمت على مدار التاريخ تضحيات جسام دافعت من خلالها ليس فقط عن أمنها واستقرارها بل عن المنطقة العربية بأكملها.

واعربً عن فخره واعتزازه بما قدمه رجال الشرطة المصرية من تضحيات ساهمت في صناعة المستقبل لأجيال واعدة وأرست قواعد الاستقرار وأضاءت الطريق للمستقبل.

