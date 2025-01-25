الجيش اللبناني يواصل الانتشار في جنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني أن وحداته العسكرية، تواصل انتشارها في بلدات القوزح ودبل وحانين وبيت ليف - بنت جبيل في القطاع الأوسط في منطقة جنوب الليطاني جنوب البلاد بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism).

وأفادت قيادة الجيش اللبناني -في بيان اوردته وكالة الأنباء اللبنانية- أنها تتابع التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" فيما يخص الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار الدولي 1701.

ودعت قيادة الجيش، المواطنين اللبنانيين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية اللبنانية.