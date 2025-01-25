ads
السبت 25 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني يواصل الانتشار في جنوب البلاد

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجيش اللبناني أن وحداته العسكرية، تواصل انتشارها في بلدات القوزح ودبل وحانين وبيت ليف - بنت جبيل في القطاع الأوسط في منطقة جنوب الليطاني جنوب البلاد بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism). 
وأفادت قيادة الجيش اللبناني -في بيان اوردته وكالة الأنباء اللبنانية- أنها تتابع التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" فيما يخص الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار الدولي 1701.
ودعت قيادة الجيش، المواطنين اللبنانيين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية اللبنانية.

الجيش اللبناني انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وقف اطلاق النار لبنان