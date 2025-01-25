رابطة الاندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

وجاءت العقوبات كالتالي:

إيقاف اوجو صامويل لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

إيقاف داو سيرال لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف ياو أنور لاعب فريق البنك الأهلي مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

وعن مباراة الزمالك ومودرن سبورت تقرر منع مصطفى حسين أحمد (ميلا) من مرافقة الفريق لمدة 6 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 95 ألف جنيه بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه حكم المباراة والأعتداء على أحد العناصر المساعدة.

منع دخول مشجعي فريق الزمالك الحاضرين في مباراة مودرن سبورت والبالغ عددهم 2381 من حضور مباراتي الجونة وبيراميدز في الجولتين العاشرة والحادية عشر وغرامة مالية على النادي قيمتها 200 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة التي جمعت الفريقيين.

وتم التنويه عن الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

وتقرر ايقاف محمد حسن عبدالحفيظ لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

كما تقرر إيقاف أحمد صبحي أحمد أمين لاعب فريق انبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد فتحي رجب محمد لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.