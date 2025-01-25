حصاد اليوم الأول لجناح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في معرض الكتاب

شهد جناح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشاطًا مكثفًا في أول أيام معرض الكتاب الدولي، حيث استقبل عدد من ممثلي القوى السياسية والشخصيات العامة ووفد من شباب جامعة بنها.



كما توافد على الجناح عددًا من رواد المعرض من الشباب، وقام أعضاء التنسيقية بتعريف الشباب بالتنسيقية.



وحرصت التنسيقية على توزيع كتاب "ويبقى الأثر" والذي يتناول سيرة النائب الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، كما قام أعضاء التنسيقية بمساعدة رواد المعرض في انتقاء الكتب المختلفة.



في سياق متصل، نظمت التنسيقية أولى ندواتها الثقافية والتي تناولت بؤر الصراع الإقليمي وأثرها على الأمن القومي المصري.

