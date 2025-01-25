جامعة بنها تشارك في ندوة التنسيقية "بؤر الصراع الإقليمي ومخاطر الأمن القومي المصري"

شارك وفد من جامعة بنها مكون من 50 طالبا وطالبة، في ندوة نظمتها تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين خلال فعاليات معرض الكتاب حول بؤر الصراع الإقليمي ومخاطر الأمن القومي المصري.

وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجامعة بنها.

شارك في الندوة كلا من اللواء أركان حرب د.وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، واللواء د.أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والإستراتيجي، والسفير حازم خيرت مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر في سوريا وإسرائيل سابقًا، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

