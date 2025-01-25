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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي تشكيل عصابي بتهمة سرقة تروسكيل في التبين

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي تشكيل عصابي، ضم 3 عاطلين، وراء سرقة تروسكيل من سوبر ماركت بمنطقة التبين.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من مواطن يدعي علاء، صاحب سوبر ماركت بدائرة القسم، مفاده اكتشاف سرقة تروسكيل من أمام محل عمله.

بالانتقال والفحص وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص وأمكن تحديد هويتهم.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين.

بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، كما اعترفوا بسرقة دراجة نارية أخري، وارشدوا عن مكان المسروقات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

3 أشخاص القبض على تشكيل عصابي بسرقة دراجة نارية صاحب سوبر ماركت قسم شرطة التبين