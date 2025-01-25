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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النني يقود الجزيرة إلى نصف نهائي كأس رئيس الإمارات على حساب العين

محمد النني مع الجزيرة
محمد النني مع الجزيرة الإماراتي
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قاد النجم المصري محمد النني فريقه الجزيرة للتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس رئيس الإمارات، بعد الفوز على العين بهدف للا شيء.

حل فريق الجزيرة بقيادة النني، مساء اليوم السبت، ضيفًا على نظيره العين بملعب استاد هزاع بن زايد، في مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس رئيس الإمارات.

مشاركة النني في تأهل الجزيرة على حساب العين

شارك محمد النني أساسيًا مع الجزيرة ضد العين، ولعب المباراة كاملة، وأسهم في تأهل فريقه لنصف النهائي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة لهز الشباك، قبل أن يخطف رامون ميريز هدف فوز الجزيرة على العين في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 57، بعدما وجه عرضية زميله نبيل فقير.

خاض محمد النني 11 مباراة في الدوري الإماراتي مع الجزيرة، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة حتى الآن.

تعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

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