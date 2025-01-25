ads
السبت 25 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب مصر أكتوبر : خطة لإعداد الأعضاء وتمكينهم من أداء واجبهم خلال الانتخابات

المهندس أحمد حلمي
المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر ، بالإهتمام المتزايد بقضايا الوعي السياسي بين أعضاء الأحزاب، مشيرًا إلى أهمية تحقيق مشاركة فعالة وقوية في الانتخابات القادمة، وقال إن الحزب وضع خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى إعداد أعضائه وتمكينهم من أداء واجباتهم بشكل فعال خلال الفترة الانتخابية المقبلة.

وأضاف حلمى خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز،  إن الحزب يبذل جهوداً في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وترتكز هذه الجهود على تطوير الكوادر الحزبية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية.

وأشار إلى اجتماع تنظيمي مهم عقده الحزب، ترأسه الأمين العام، اتضح فيه الحاجة إلى وضع آلية لتأهيل الأعضاء عن طريق دورات تدريبية متخصصة في مختلف التخصصات الحزبية والسياسية.

وشدد حلمى على أن هذه الدورات ليست محصورة في الإسكندرية بل سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الأمانات المختلفة داخل الحزب.

اجتماع تنظيمي استراتيجية الانتخابات القادمة الوعى السياسي تطوير الكوادر التحديات السياسية حزب مصر أكتوبر دورات تدريبية رئيس مصر