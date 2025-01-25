حزب مصر أكتوبر : خطة لإعداد الأعضاء وتمكينهم من أداء واجبهم خلال الانتخابات

أشاد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر ، بالإهتمام المتزايد بقضايا الوعي السياسي بين أعضاء الأحزاب، مشيرًا إلى أهمية تحقيق مشاركة فعالة وقوية في الانتخابات القادمة، وقال إن الحزب وضع خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى إعداد أعضائه وتمكينهم من أداء واجباتهم بشكل فعال خلال الفترة الانتخابية المقبلة.

وأضاف حلمى خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن الحزب يبذل جهوداً في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وترتكز هذه الجهود على تطوير الكوادر الحزبية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية.

وأشار إلى اجتماع تنظيمي مهم عقده الحزب، ترأسه الأمين العام، اتضح فيه الحاجة إلى وضع آلية لتأهيل الأعضاء عن طريق دورات تدريبية متخصصة في مختلف التخصصات الحزبية والسياسية.

وشدد حلمى على أن هذه الدورات ليست محصورة في الإسكندرية بل سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الأمانات المختلفة داخل الحزب.