مرموش يسجل ولكن.. مانشستر سيتي يتعادل مع تشيلسي بالشوط الأول

تعادل فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، مع ضيفه تشيلسي بهدف لمثله في الشوط الأول من المباراة، المقامة بينهما حاليًا على ملعب الاتحاد، في قمة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تواجد عمر مرموش أساسيًا في تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي، في أول مباراة له مع السيتي، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني لمدة 4 سنوات ونصف.

مشاركة عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

وكاد مرموش أن يقص شريط أهدافه مع مانشستر سيتي مبكرًا، وفي اللمسة الأولى للكرة في أول تسديدة له في الدوري الإنجليزي، حينما استلم تمريرة من زميله ماتيوس نونيز، لينفرد بحارس تشيلسي ويسدد بقوة، تصدى لها الحارس روبرت شانشيز، قبل أن يحتسب حكم اللقاء تسللًا على مرموش.

ورد نوني مادويكي بهدف التقدم لصالح تشيلسي في الدقيقة الثالثة، بعد خطأ مدافع السيتي عبد القادر خوسانوف أحد تدعيمات مان سيتي في الميركاتو الشتوي الحالي.

ومنع القائم الأيسر لحارس تشيلسي هدف التعادل لرفاق مرموش في الدقيقة العاشرة، وذلك بتسديدة صاروخية من فيل فودين.

وسجل مرموش هدفًا في الدقيقة 34، بعد متابعته كرة ارتدت من روبرت سانشيز، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

ونجح الكرواتي جوشكو جفارديول في تسجيل هدف التعادل لزملاء عمر مرموش في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المرتبة الرابعة وفي رصيده 40 نقطة.