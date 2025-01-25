مبابي يقود تشكيل ريال مدريد ضد بلد الوليد بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بلد الوليد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره بلد الوليد على ملعب نويفو خوسيه زورييلا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام بلد الوليد، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة المغربي براهيم دياز والبرازيلي رودريجو جوس.

يغيب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن صفوف ريال مدريد ضد بلد الوليد للإيقاف، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فالنسيا.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يأتي بلد الوليد في المركز العشرين والأخير بـ15 نقطة.

تشكيل ريال مدريد ضد بلد الوليد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: راؤول أسينسيو - أوريلين تشواميني - أنطونيو رودريجير - فران جارسيا

خط الوسط: داني سيبايوس - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: رودريجو جوس - كيليان مبابي - براهيم دياز.