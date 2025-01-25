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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة المنوفية يتفقد المستشفيات لمتابعة سير العمل خلال عيد الشرطة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أجرى  الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال عيد الشرطة.

شملت الجولة مستشفى الشهداء المركزي ومجمع مستشفيات منوف، حيث رافقه الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاج. 

وخلال تفقده مستشفى الشهداء، اطلع على جاهزية أقسام الطوارئ، العنايات المركزة للكبار والأطفال، الحضانات، ووحدة الغسيل الكلوي، موجهًا بمتابعة الملاحظات التي تم رصدها على مدار ثلاثة أسابيع قبل إعادة تقييم الأداء بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية.

وفي مستشفى منوف العام، تابع سير العمل بأقسام المحرقة، الكلى، الحضانات، رعاية الأطفال، والاستقبال، بمشاركة الدكتور حاتم طاحون، مدير عام المستشفى، كما تضمنت الجولة زيارة مستشفى حميات منوف، حيث تفقد أقسام الاستقبال، الرعاية المركزة، ورعاية الأطفال.

اختتمت الجولة بزيارة مستشفى الرمد، بحضور الدكتورة شيماء نوبتجي، حيث تم التأكد من جاهزية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الجولات ضمن جهود وزارة الصحة لمتابعة سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين خلال المناسبات الرسمية.

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