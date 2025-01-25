الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتقدم على نابولي في الشوط الأول| فيديو

تقدم فريق يوفنتوس على مضيفه نابولي بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في قمة الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

تفوق يوفنتوس على نابولي في شوط المباراة الأول، إذ استحوذ على الكرة وترجم سيطرته إلى هدف عن طريق صفقته الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مباراة نابولي ضد يوفنتوس

سجل الفرنسي راندال كولو مواني هدف تقدم يوفنتوس على نابولي في الدقيقة 43، بتسديدة رائعة ارتدت من أنجويسا لاعب خط وسط فريق الجنوب.

بذلك، أحرز كولو مواني هدفه الأول مع اليوفي، في الظهور الأول له مع فريق السيدة العجوز، قادمًا من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة.

يتصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الخامس وفي رصيده 37 نقطة.