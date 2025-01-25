ads
السبت 25 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتقدم على نابولي في الشوط الأول| فيديو

مباراة نابولي ضد
مباراة نابولي ضد يوفنتوس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم فريق يوفنتوس على مضيفه نابولي بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في قمة الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

تفوق يوفنتوس على نابولي في شوط المباراة الأول، إذ استحوذ على الكرة وترجم سيطرته إلى هدف عن طريق صفقته الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مباراة نابولي ضد يوفنتوس 

سجل الفرنسي راندال كولو مواني هدف تقدم يوفنتوس على نابولي في الدقيقة 43، بتسديدة رائعة ارتدت من أنجويسا لاعب خط وسط فريق الجنوب.

بذلك، أحرز كولو مواني هدفه الأول مع اليوفي، في الظهور الأول له مع فريق السيدة العجوز، قادمًا من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة.

يتصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الخامس وفي رصيده 37 نقطة.

يوفنتوس نابولى الدورى الإيطالى كولو مواني مباراة نابولي ضد يوفنتوس مباراة يوفنتوس ونابولي هدف كولو مواني