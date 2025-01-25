بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمباراة قمة الدوري أمام الأهلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز.

يلتقي بيراميدز مع الأهلي في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

شهدت القائمة تواجد القوة الضاربة في الفريق السماوي بعودة رمضان صبحي وتواجد إبراهيم عادل وصديق إيجولا وفيستون ماييلي.

جاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما