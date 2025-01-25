محافظ أسوان : انفراجة في توافر أسطوانات البوتاجاز

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حدوث انفراجة فى توافر أسطوانات البوتاجاز ، عقب اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة لإنهاء مشكلة عدم توافرها ببعض المناطق السكنية حيث تم التنسيق مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، والمهندس محمود صالح رئيس مجلس إدارة شركة بوتاجاسكو ، والمحاسب محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية " بتروجاس " لتخصيص حصة أساسية إضافية للمحافظة من أسطوانات البوتاجاز بنسبة تصل إلى 40 % لتلبية احتياجات المواطنين .

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية اليوم : تم بالتوازى تخصيص مساحة 20 ألف م2 بقرية فارس بمدينة كوم أمبو لإقامة مصنع ومحطة تعبئة للبوتاجاز ثابتة لكسر الإحتكار لهذه السلعة الحيوية ، كما تم تخصيص قطعة أرض أخرى لإقامة 2 محطة تعبئة متنقلة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بالتنسيق مع شركة بوتاجاسكو .

التنسيق لاستكمال مشروعات الغاز الطبيعي في قرى حياة كريمة وتوصيله لباقي المناطق

وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم التنسيق مع المهندس وائل جويد رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر لسرعة إستكمال مشروعات الغاز الطبيعى داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وأكد محافظ أسوان أنه تم الإتفاق أيضاً على توصيل الغاز لباقى المناطق السكنية داخل نطاق المحافظة بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى .