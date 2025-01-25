نشاط قياسي لحركة السياحة في الصين ودول الجوار في عطلة رأس السنة القمرية

سجلت الحركة السياحية في الصين والدول المجاورة نشاطا واسعا مع قرب حلول احتفالات رأس السنة القمرية الصينية في 29 يناير الجاري.

وأوضحت منصة "او ار اف" الأوروبية أنه قبل حلول السنة الصينية الجديدة، عاد ملايين الأشخاص في الصين إلى مدنهم الأصلية. كانت محطات القطارات والمطارات في جميع أنحاء البلاد تعج بالمسافرين الراغبين في زيارة عائلاتهم لقضاء العطلات.

وأوضحت المنصة أنه في محطة بكين الغربية للسكك الحديدية وحدها، تجمع آلاف المسافرين معًا، وهم يجرون حقائبهم وأمتعتهم إلى القطارات المزدحمة ومن المتوقع أن نشهد موجة سفر قياسية هذا العام.

وبحسب المنصة.. تتوقع وزارة النقل الصينية القيام بـ510 ملايين رحلة بالقطار و90 مليون رحلة بالطائرة خلال العطلات وهو ما يعد "رقما قياسيا" جديدا.

وبحسب شركة السكك الحديدية الحكومية، التي نشرت آلاف القطارات الإضافية، فإن اليوم هو يوم الذروة في السفر.

ويوافق العام الصيني الجديد، الذي يعتمد على التقويم القمري، يوم 29 يناير هذا العام.

ويحتفل الصينيون تقليديا بالعام الجديد مع عائلاتهم.. وخلال الاحتفالات التي تستمر عدة أيام، تقام الأعياد ويتم إطلاق الألعاب النارية والصواريخ لطرد الأرواح الشريرة.