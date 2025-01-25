تجديد الثقة في نجلاء عادل مديرًا لإدارة التموين الطبي بهيئة التأمين الصحي بقنا

أصدر الدكتور محمد مصطفى محمدى، مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة التامين الصحى، قرارا بتجديد الثقة فى تعيين الدكتورة نجلاء عادل بريقع ، مديرا لإدارة التموين الطبى بهيئة التأمين الصحى بقنا.

يأتى القرار بتجديد الثقة ، نظرا لما قدمته الدكتورة نجلاء ، من عمل دؤوب على مدار اليوم من أجل توفير الأدوية لكافة المنتفعين ، ومحاولة تطوير منظومة العمل بالإدارة .

من جانبها أوضحت الدكتورة نجلاء عادل ، أن إدارة التموين الطبى بقنا ، استطاعت خلال الفترة السابقة توفير كافة الأدوية للمنتفعين بخدمات التامين الصحى ، وذلك بكافة صيدليات العيادات والمستشفيات لتوفير خدمة طبية مميزة للمرضى .

وقالت إنه تم نشاء نظام إلكتروني بالتعاون مع إدارة النظم والمعلومات والتحول الرقمي بالهيئة لضمان سرية البيانات الخاصة بالمرضى.

واشارت الى انه تم تم إنشاء نظام الكترونى لتسجيل وححز مواعيد الكشف الطبى بالعيادات وصرف الأدوية بشكل أفضل كما تم توفير قاعدة بيانات تساعد في منع التلاعب و التزوير، وتسهل الحصول على التقارير الإحصائية.

ولفتت الى وجود خط ساخن 106 للرد على استفسارات المرضى و توجيههم لاستلام الموافقات والتوجه للعيادات للتنفيذ.