توقيع 3 بروتوكولات خلال انطلاق المؤتمر السنوي الإقليمي الثاني لضعاف البصر

أعلنت مؤسسة بصيرة المنظمة المصرية غير الهادفة للربح عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للإعلان عن المؤتمر السنوي الإقليمي الثاني لضعاف البصر خلال الفترة من 12-13 فبراير المقبل.

وتتمثل أبرز هذه البروتوكولات مع شركة سيرا للتعليم ومؤسسة التعليم من اجل التوظيف وسند لدور الرعاية للرعاية الوالدية البديلة وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ورفع مستوى الوعي بقضايا ضعف البصر.

وتعقيبا على توقيع بروتوكولات التعاون قالت دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة: "إن هذه البروتوكولات تُجسد رؤيتنا المشتركة مع الجهات الشريكة لتقديم حلول مبتكرة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتأهيلهم للاندماج الكامل في المجتمع."

اكدت الجهات المشاركة التزامها بتحقيق أهداف المؤتمر من خلال تقديم الدعم اللازم والعمل على إيجاد حلول فعالة تسهم في تعزيز حياة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مصر والمنطقة.

أعربت كل من مؤسسة دروسوس ومؤسسة فيزيو الهولندية، الراعيين الرسميين للمؤتمر الإقليمي الثاني لضعاف البصر، عن اعتزازهما بدعم المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة بصيرة، والذي يُعد منصة مهمة تهدف إلى نشر الوعي حول ضعف البصر في مصر وخارجها.

أشارت المؤسستان إلى أن الشراكة مع مؤسسة بصيرة تأتي انطلاقًا من هدف مشترك يتمثل في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لتحسين نوعية حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع. وأضافتا: "منذ بدء عملنا مع مؤسسة بصيرة، كان هدفنا توفير المعرفة المتعلقة بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم من العيش باستقلالية وكرامة حيث تُعد بصيرة مركزًا رائدًا في تقديم وتوليد المعرفة ومشاركتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية التي نفتخر بدعمها.

وأكدت المؤسستان أن المؤتمر الإقليمي الثاني لضعاف البصر يُجسد رؤية مشتركة تهدف إلى زيادة الوعي بقضايا ضعف البصر وأهمية مواجهتها عبر المعرفة والتأهيل، مشيرتين إلى أن هذه الجهود تُعد خطوة محورية نحو تحسين حياة الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مصر والمنطقة.