اقرأ غدًا في «البوابة».. استعراض القوة لحركات المقاومة فى غزة

السبت 25/يناير/2025 - 07:51 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 26 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسى يدعو رئيس قبرص لحضور مؤتمر مصر للطاقة فبراير 2025

الحوثيون يطلقون سراح 153 سجينًا فى صنعاء

متهم بالاعتداء الجنسى والإفراط فى تناول الكحول.. «الشيوخ» الأمريكى يوافق على تعيين «هيجسيث» وزيرًا للدفاع بأغلبية ضئيلة

استعراض القوة لحركات المقاومة فى غزة

«حماس» تُسلم 4 أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر مقابل إفراج الاحتلال عن 200 فلسطينى

إسرائيل تأمر «الأونروا» بمغادرة القدس بحلول 30 يناير

الجيش اللبنانى يتهم إسرائيل بالمماطلة فى الانسحاب من الجنوب بعد وقف إطلاق النار