ads
السبت 25 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. استعراض القوة لحركات المقاومة فى غزة

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 26 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسى يدعو رئيس قبرص لحضور مؤتمر مصر للطاقة فبراير 2025

الحوثيون يطلقون سراح 153 سجينًا فى صنعاء

متهم بالاعتداء الجنسى والإفراط فى تناول الكحول.. «الشيوخ» الأمريكى يوافق على تعيين «هيجسيث» وزيرًا للدفاع بأغلبية ضئيلة

استعراض القوة لحركات المقاومة فى غزة

«حماس» تُسلم 4 أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر مقابل إفراج الاحتلال عن 200 فلسطينى

إسرائيل تأمر «الأونروا» بمغادرة القدس بحلول 30 يناير

الجيش اللبنانى يتهم إسرائيل بالمماطلة فى الانسحاب من الجنوب بعد وقف إطلاق النار

العدد
البوابة السيسي غزة وقف اطلاق النار مؤتمر مصر للطاقة فبراير 2025 حماس