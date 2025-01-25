جماهير الزمالك في قطر تحتفل مع فريق الطائرة بالفوز على الأهلي والتتويج بالبطولة العربية

حرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في صالة قطر القطري، على الاحتفال مع لاعبي الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، عقب التتويج بلقب البطولة العربية التي أقيمت في قطر.

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على الأهلي بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في الدور النهائي للبطولة.

ترأس رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الأبيض في قطر.

خاض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

يتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، أحمد شعلان مديراً إدارياً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".